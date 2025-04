POL-MA: Heidelberg: Schule mit Graffiti beschmiert - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Am frühen Dienstagmorgen, kurz vor 01:00 Uhr, brach eine männliche Person in ein Wohnanwesen in der Straße "Am Büchsenackerhang" ein und entwendete neben Bargeld auch mehrere Kleidungsstücke. Ersten Ermittlungen zufolge verschaffte sich eine männliche Person in der Nacht über eine Balkontür gewaltsam Zutritt zu dem Wohnanwesen, in dem die ...

