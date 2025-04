Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter ergreift die Flucht nach Einbruch in Wohnanwesen - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, kurz vor 01:00 Uhr, brach eine männliche Person in ein Wohnanwesen in der Straße "Am Büchsenackerhang" ein und entwendete neben Bargeld auch mehrere Kleidungsstücke.

Ersten Ermittlungen zufolge verschaffte sich eine männliche Person in der Nacht über eine Balkontür gewaltsam Zutritt zu dem Wohnanwesen, in dem die Bewohnerin schlief. Im Inneren durchsuchte er diverse Räume und Schränke nach Wertgegenständen. Die Frau wurde schließlich wach, als sie hörte, dass die Toilettenspülung betätigt wurde. Der Einbrecher ergriff die Flucht samt Beute, als er mitbekam, dass er bemerkt wurde. Er flüchtete gegen 01:20 Uhr mit einem schwarzen E-Scooter in unbekannten Richtung. Zur Tatzeit trug er eine helle Daunenjacke, eine helle Hose, schwarze Schuhe sowie ein Basecap auf dem Kopf.

Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Täter mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

