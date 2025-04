Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Massiver Ölverlust; Unbekannter Autofahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 14 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin eines Audi TT zunächst die B39 in Fahrtrichtung Karlsruhe entlang. An der Abfahrt Hockenheim-Nord befuhr der oder die Unbekannte den Kreisel zur Schwetzinger Straße. Im Kurvenbereich kam der Audi aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und gelangte in den angrenzenden Grünbereich. Dabei wurde die Ölwanne des Fahrzeugs beschädigt, sodass es zu einem massiven Ölverlust in das Erdreich kam. Außerdem wurde ein Leitpfosten beschädigt. Unbeirrt setzte der oder die Unbekannte das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und fuhr im Weiteren an der Einmündung in die Schwetzinger Straße ein. Weit kam der Audi jedoch nicht. Kurz nach der Brücke über der B39 war der Audi nicht mehr fahrfähig und blieb stehen. Der oder die Unbekannte verständigte ein Abschleppunternehmen und ließ das Auto abtransportieren. Der oder die Unbekannte entfernte sich von der Örtlichkeit. Aufgrund des Ölverlusts muss das Erdreich mithilfe eines Baggers abgetragen werden. Durch eine Fachfirma wurde die Fahrbahn gereinigt. Die Höhe des entstanden Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen silbernen Audi TT mit rotem Heckflügel sowie einem roten, 10 cm breiten, in Längsrichtung angebrachten, folierten Streifen, komplett über das Fahrzeug hinweg.

Zeugen, die Hinweise auf den/die Fahrer/in geben können, werden gebeten, sich an den Verkehrsdienst Mannheim, unter der Tel.: 0621 / 174-4222 zu wenden.

