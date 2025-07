Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Hund gequält? - Polizei sucht Radfahrer als wichtigen Zeugen + Wohnungseinbruch + Unfallflucht + Nach Unfall weitergefahren

Giessen (ots)

Marburg: Hund gequält? - Polizei sucht Radfahrer als wichtigen Zeugen

Am Montagabend (28.07.2025) waren Streifen der Marburger Polizei am Lahnufer in der Gisselberger Straße im Einsatz. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei einen Radfahrer sich als wichtigen Zeugen zu melden. Gegen 20.00 Uhr alarmierte eine Zeugin die Ordnungshüter. Sie hatte das Jaulen und Quitschen eines Hundes gehört und brachte dies mit einer möglichen Misshandlung eines Hundes in Verbindung. Im Vorfeld der möglichen Tierquälerei hatte sie beobachtet, wie ein Fußgänger dort einen Disput mit einem Radfahrer hatte. Dieser Radfahrer selbst hatte einen freilaufenden Hund, ähnlich eines Schäferhundes, bei sich. Der Radler war mit einem schwarzen T-Shirt, einer kurzen dunklen Sporthose bekleidet und trug weder einen Helm noch einen Rucksack. Nach dem Disput fuhr der Radfahrer mit seinem Hund in Richtung Innenstadt davon. Im Anschluss, als der Radler mit seinem Hund bereits die Örtlichkeit verlassen hatte, setzten die jaulenden und quietschenden Tierlaute ein. Die Zeugin konnte dies jedoch nur akustisch wahrnehmen. Somit war ihr weder eine Beschreibung des Täters, noch eine des Hundes möglich. Marburger Polizistinnen und Polizisten trafen an der von der Zeugin beschrieben Stelle einen Obdachlosen an. Dieser stritt ab, aktuell einen Hund zu besitzen - auch im Bereich seiner Behelfsunterkunft hielt sich kein Hund auf. Letztlich entdeckten die Polizisten auf der Gisselberger Straße einen verwahrlosten Hund, den sie dem Obdachlosen zuordneten, lockten das Tier an und brachten ihn in ein Tierheim. Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht den Radfahrer als wichtigen Zeugen. Dieser könnte möglicherweise Angaben zu einer Misshandlung durch den Wohnsitzlosen machen und wird gebeten sich unter Tel.: (06421) 4060 bei der Polizeistation in Marburg zu melden.

Wetter-Amönau: Wohnungseinbruch

In der Straße "Am Bornküppel" hatten es Diebe auf Beute aus einem Einfamilienhaus abgesehen. Zwischen dem 27.07.2025 (Sonntag) und dem gestrigen Mittwoch (30.07.2025) verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt und suchten im Haus nach Beute. Sie durchwühlten mehrere Räume und ließen unter anderem Schmuck und einen Laptop mitgehen. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat die Einbrecher im genannten Zeitraum beobachtet? Wem sind in der Straße "Am Bornküppel" in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Angelburg-Gönnern: Unfallflucht

Auf rund 1.400 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem in der Hauptstraße geparkten Skoda zurückließ. Am Mittwoch (30.07.2025), gegen 13.00 Uhr, touchierte der Flüchtige den in Höhe der Hausnummer 21 stehenden schwarzen Oktavia beim Vorbeifahren am Heck. Ein Zeuge beobachtete den Aufprall des hellblauen Kleinwagens auf den Skoda. Weitere Angaben zu dem hellblauen Kleinwagen oder dessen Fahrerin oder Fahrer kann der Zeuge nicht machen. Die Polizei geht davon aus, dass der hellblaue Kleinwagen einen deutlich sichtbareren Schaden an der Front aufweist. Zeugen, die weitere Angaben zu dem hellblauen Kleinwagen oder dessen Fahrerin oder Fahrer machen können oder denen ein entsprechendes Fahrzeug mit einem frischen Unfallschaden an der Front auffiel, werden gebeten sich unter Tel.: (06461) 9295 beim Unfallfluchtermittler der Polizeistation in Biedenkopf zu melden.

Bad Endbach: Nach Unfall weitergefahren

Mit einem Ausweichmanöver verhinderte die Fahrerin eines Opel Corsas am Samstagnachmittag einen Zusammenstoß mit einem ihr entgegenkommenden SUV. Die Bad Endbacherin war zwischen 14.10 Uhr und 14.25 Uhr auf der Landstraße zwischen Günterod und Bad Endbach unterwegs. In einer Kurve kam ihr der schwarze SUV entgegen. Die Fahrerin oder der Fahrer lenkte dabei teilweise auf den Fahrstreife der Opelfahrerin. Diese wich aus und überfuhr die Bordsteinkante am rechten Fahrbahnrand. Der Fahrer im schwarzen SUV setzte seine Fahrt in Richtung Günterod fort. Die Schäden am roten Corsa schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Hinweise zu dem schwarzen SUV oder dessen Fahrer nehmen die Ermittler der Polizei in Biedenkopf unter Tel.: (06461) 9295 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle