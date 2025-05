POL-OS: Osnabrücker Polizeipräsident Maßmann in den Ruhestand verabschiedet - Friedo de Vries tritt Nachfolge an

Polizeidirektion Osnabrück

Osnabrücker Polizeipräsident Maßmann in den Ruhestand verabschiedet - Friedo de Vries tritt Nachfolge an

Die offizielle Verabschiedung von Polizeipräsident Michael Maßmann als Chef der Polizeidirektion Osnabrück sowie die Amtseinführung seines Nachfolgers, Friedo de Vries, fand heute (07.05.25) im Rahmen einer Feierstunde im Rittersaal des Iburger Schlosses statt. Mehr als 100 Gäste aus Politik, Polizei, Wirtschaft, Justiz, Medien, Wissenschaft, Religion und Verbänden waren gekommen. Zu seinen Gästen zählte Maßmann unter anderem die Niedersächsische Innenministerin, Daniela Behrens, Oberbürgermeisterin Katharina Pötter, Landräte und Abgeordnete wie auch Landespolizeipräsident Axel Brockmann. Auch Maßmanns Vorgänger Bernhard Witthaut wie auch die Spitzen der Niedersächsischen Polizeibehörden nahmen teil.

Innenministerin Daniela Behrens zeigte sich beeindruckt von der Karriere Michael Maßmanns. Sie dankte dem Polizeipräsidenten für seine geleistete Arbeit in den vergangen fast 50 Jahren rund um die Sicherheitsbelange in der Region. Behrens: "Du bist in Osnabrück tief verwurzelt und hast immer den Blick über den Tellerrand gewagt. Als Chef der internationalsten Behörde in Niedersachsen hast du hast viel für die grenzüberschreitende Kriminalitätsbekämpfung getan. Du hast neue Maßstäbe in der europäisch-polizeilichen Zusammenarbeit gesetzt. Das zeigt sich auch an der eindrucksvollen Bekämpfung bei den Geldautomatensprengungen. Dir war und ist auch immer der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern wichtig gewesen und du hast den Begriff der Bürgerpolizei stark geprägt." Darüber hinaus begrüßte Behrens den Nachfolger Friedo de Vries. Behrens: "Friedo de Vries hat eine hohe Fachkompetenz und kennt die Osnabrücker Behörde sehr gut. Das sind optimale Voraussetzungen. Ich wünsche ihm einen guten Start im neuen Amt."

Oberbürgermeisterin der Stadt Osnabrück, Katharina Pötter, unterstrich in ihrer Rede die gute und enge Zusammenarbeit von Polizei und Kommunen in der Region. Pötter: "Dein Leitbild war und ist eine bürgerorientierte Polizei auf die Beine zu stellen, die Präsenz und bürgernähe zeigt. Du bist stets bodenständig geblieben und warst immer lösungsorientiert - im Interesse der Sicherheit der Menschen. Du hast die Region in deiner Amtszeit ein Stück sicherer gemacht - dafür danke ich dir."

Der designierte Nachfolger Friedo de Vries bedankte sich bei seinem Vorgänger für seine Lebensleistung und das entgegengebrachte Vertrauen. De Vries hob in seiner Antrittsrede unter anderem die Bedeutung von behördenübergreifender Netzwerkarbeit hervor. De Vries: "Gute Arbeit für die Sicherheit der Menschen in unserer Region ist immer auch Ausfluss guter Netzwerkarbeit. Dies und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Arbeit der Polizei sind unverzichtbar. Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Osnabrück."

Michael Maßmann sagte zu guter Letzt in seiner emotionalen Abschiedsrede: "Nach 47 Lehrjahren ist für mich jetzt Schluss. Im Schloss von Bad Iburg hat meine Karriere begonnen und hier endet sie auch. Aus meiner Sicht ist die Polizei eine starke, verlässliche und vor allem menschliche Institution. Ich bin stolz, ein Teil davon gewesen zu sein. Die Polizeiarbeit hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert. Digitalisierung, neue Kriminalitätsformen, soziale Netzwerke und Fake News fordern uns völlig neu heraus. Und dennoch muss die Polizei für die Bürgerinnen und Bürger immer auch sichtbar und ansprechbar bleiben. Denn Bürgernähe schafft Vertrauen und Akzeptanz." Maßmann bedankte sich bei allen Kolleginnen und Kollegen für das Vertrauen und wünschte seinem Nachfolger alles Gute.

Werdegang Michael Maßmann

Michael Maßmann wird Ende Mai 2025 offiziell in den Ruhestand versetzt. Seit Januar 2019 ist er Polizeipräsident der Polizeidirektion Osnabrück. Zuvor war Maßmann mehr als 12 Jahre lang Leiter der Polizeiinspektion Osnabrück. Michael Maßmann ist 65 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Der gelernte Polizeibeamte begann am 2. Oktober 1978 seine Polizeilaufbahn im mittleren Dienst und war nach seiner Ausbildung in Bad Iburg mehrere Jahre im Einsatz- und Streifendienst tätig.

Werdegang Friedo de Vries

Friedo de Vries ist ab dem 1. Juni 2025 neuer Präsident der Polizeidirektion Osnabrück. De Vries wechselte im Mai 2018 aus der Polizeidirektion Osnabrück an die Spitze des Landeskriminalamtes (LKA) in Hannover. In Osnabrück arbeitete er seit 2010 als Polizeivizepräsident. Friedo de Vries ist 60 Jahre alt und wurde 1964 in Augustfehn im Landkreis Ammerland geboren. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. 1981 wurde de Vries in den mittleren Dienst der Polizei Niedersachsen eingestellt und wechselte 1987 zur Kriminalpolizei.

