Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Betrunken am Steuer

Ulm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 23:50 Uhr in Donzdorf ein 26-jähriger Fahrer eines VW Touran von einer Streife angehalten. Dieser fiel den Beamten aufgrund seiner auffälligen Fahrweise im Bereich einer Tankstelle in der Süßener Straße auf. Bei der anschließenden Kontrolle wurde eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Um die Beeinflussung zu bestätigen, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Da der Fahrer über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung angeordnet. Diese musste der 26-jährige direkt bezahlen. Zudem wurde der Führerschein des Fahrers noch an der Kontrollörtlichkeit beschlagnahmt.

Der Fahrer sieht sich nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gegenüber.

+++++++++++++++++

Polizeiführer vom Dienst (WEL), 0450480, Tel: 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell