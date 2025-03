Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dettingen an der Iller - Sprengung führt nicht zum Erfolg

Unbekannte versuchen einen Zigarettenautomaten zu sprengen

Ulm (ots)

Gegen 20.30 Uhr wurde die Polizei am Samstag in den Griesweg gerufen. Eine Anwohnerin hatte einen lauten Knall gehört und dann gesehen, dass es aus dem Zigarettenautomaten heraus qualmte. Die Streife stellte vor Ort fest, dass unbekannte Täter den Ausgabeschacht des Automaten sprengen wollten. Außer einem größeren Sachschaden konnten die Täter allerdings nichts anrichten. Zeugen gaben an, dass es sich bei den Tätern um Jugendliche gehandelt hatte, die mit einem E-Scooter davongefahren seien. Die Polizei in Ochsenhausen ermittelt nun wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Sie nimmt sachdienliche Hinweise unter der Nummer: 07352202050 entgegen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

+++++++++++++++++++++ 0449980

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell