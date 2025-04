Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Durchsuchungen in Osnabrück und Hasbergen - Verdacht der gewerbsmäßigen Steuerhehlerei mit Zigaretten

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag, den 10. April 2025, haben Einsatzkräfte der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück in enger Zusammenarbeit mit dem Zoll, der Stadt Osnabrück sowie Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei Osnabrück mehrere Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt. Ziel der Maßnahmen war die Sicherstellung von Beweismitteln im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Steuerhehlerei mit Zigaretten.

Insgesamt wurden sieben Objekte durchsucht. Fünf davon befinden sich in der Buerschen Straße in Osnabrück, ein weiteres in der Ebertallee (ebenfalls Osnabrück) sowie ein Objekt in der Niedersachsenstraße in Hasbergen. Im Einsatz waren auch Diensthunde. Im Zuge der Durchsuchungen konnten rund 47.000 Zigaretten aus Bulgarien sichergestellt werden, was auf einen Steuerschaden von knapp 10.000 Euro hindeutet. Darüber hinaus wurden rund 14.000 Euro Bargeld, 20.000 Euro auf einem Bankkonto sowie zwei hochwertige Uhren im Wert von etwa 5.000 Euro beschlagnahmt.

Tatverdächtig sind zwei Brüder aus Osnabrück im Alter von 44 und 41 Jahren. Beide wurden im Rahmen der Durchsuchungen angetroffen und zwecks weiterer Maßnahmen zu einer Polizeidienststelle gebracht. Nach Abschluss dieser Maßnahmen konnten sie die Dienststelle wieder verlassen.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine sogenannte SIENA-Mitteilung der bulgarischen Strafverfolgungsbehörden. SIENA (Secure Information Exchange Network Application) ist ein europäisches Kommunikationssystem, das dem sicheren Austausch sensibler Informationen zwischen EUROPOL und den Strafverfolgungsbehörden der EU-Mitgliedsstaaten dient.

"Der vorliegende Fall zeigt einmal mehr, wie eng und effektiv die Zusammenarbeit der europäischen Strafverfolgungsbehörden funktioniert. Kriminalität macht an nationalen Grenzen keinen Halt - umso wichtiger ist es, dass Polizei und Justiz europaweit vernetzt agieren, Informationen schnell teilen und koordiniert vorgehen. Nur so lässt sich organisierte Kriminalität wirksam bekämpfen", so Andrea Menke, Polizeivizepräsidentin der Polizeidirektion Osnabrück abschließend.

