POL-BI: Täter schlagen mit Schlagstock zu

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Zwei polizeibekannte Männer wurden am Donnerstag, 31.10.2024, von Ladendetektiven mit Diebesgut erwischt. Ein Haftrichter ordnete am Folgetag die Untersuchungshaft an. Die beiden 28 - und 17-jährigen Männer mit algerischer Staatsbürgerschaft hielten sich gegen 19:45 Uhr in einem Modegeschäft an der Bahnhofstraße auf. Ladendetektive beobachteten, dass sie diverse Kleidungsstücke in einer großen Stofftasche sammelten. Als die ...

