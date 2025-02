Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Leverkusen, Rheine, Zehn Festnahmen wegen illegalem Cannabis-Anbau, intensive Ermittlungen führten zu mehreren Tatobjekten

Greven, Leverkusen, Rheine (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Steinfurt

Die Polizei hat am Donnerstag (30.01.25) insgesamt zehn Personen festgenommen. Sie stehen unter dem dringenden Tatverdacht in Greven, Leverkusen und Rheine illegale Cannabisplantagen eingerichtet und betrieben zu haben. Bei den Personen handelt es sich im Wesentlichen um eine albanische Tätergruppe. Die Täter sind zwischen 21 und 51 Jahre alt. Hinzu kommen ein 31-Jähriger aus Münster sowie ein 42-Jähriger, der zur Tatzeit in der JVA Bielefeld eine Haftstrafe im offenen Vollzug absaß. Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Steinfurt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Münster hatten zu der Tätergruppe geführt. Im Oktober vergangenen Jahres gab es Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge in einem Einfamilienhaus in Rheine. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei der Kontrolle fest, dass in dem Haus eine illegale Cannabisplantage mit circa 700 Pflanzen kurz zuvor abgeerntet worden war. Eine Fahndung führte noch in der Nacht zu den verdächtigen Fahrzeugen. Sechs Personen, die ihre Wohnsitze im Bereich Münster und dem Großraum Köln haben, konnten bereits vor Ort festgenommen werden. In den Fokus der Ermittlungen geriet darüber hinaus der 38-jährige Hauseigentümer, der aufgrund der Beweislage wenige Tage später bei seiner Einreise aus Spanien festgenommen wurde. Durch intensive Ermittlungen der Polizei wurden weitere Tatverdächtige identifiziert. Der Aufbau und Betrieb von drei illegalen Cannabisplantagen in Greven, Rheine und Leverkusen konnte festgestellt werden. Diese drei sowie weitere verdächtige Objekte wurden am vergangenen Donnerstag durchsucht. In Greven und in Rheine deckten die Polizisten jeweils eine Plantage mit rund 1.800 Pflanzen auf. Außerdem wurden eine Schusswaffe, mehrere Kilogramm Marihuana sowie Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrags sichergestellt. In Leverkusen fanden die Beamten eine Plantage mit rund 800 Cannabis-Pflanzen. Alle Pflanzen wurden beschlagnahmt. Für die zehn festgenommenen Beschuldigten hat das Amtsgericht Münster die Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

