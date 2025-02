Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Zwei Autos stoßen zusammen Zwei Verletzte

Westerkappeln (ots)

Am Samstagmorgen (01.02.2025) gegen 10.15 Uhr ist es an der Kreuzung Mettinger Straße / Mettener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Ermittlungen ist ein 57-Jähriger aus Belm (Landkreis Osnabrück) die Mettinger Straße in Richtung Westerkappeln gefahren. In Höhe der Mettener Straße ist ein 30-jähriger Ibbenbürener mit seinem BMW-Kombi plötzlich von der Mettener auf die Mettinger Straße gefahren und dann mit dem VW Tiguan des Belmers kollidiert. Bei dem Unfall wurden beide Autofahrer verletzt, der BMW-Fahrer schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

