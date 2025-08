Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: mehrere hundert Kilogramm Müll im Wald illegal abgeladen + in Kellerraum eingebrochen

Herborn-Amdorf: mehrere hundert Kilogramm Müll im Wald illegal abgeladen

Unbekannte haben mehrere hundert Kilogramm Nahrungsmittel im Wald bei Amdorf illegal entsorgt. Es handelt sich um Beutel eines Gewürzes aus der Maniokwurzel und wird als Binde-, Verdickungsmittel in der Küche benutzt. Die Lebensmittel wurden der Polizei am Mittwoch (30.07.2025) gemeldet. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Gewürzbeutel vor noch nicht langer Zeit entsorgt wurden und bittet um Zeugenhinweise: -Wer kann Hinweise zur Herkunft der Gewürze geben? -Wem ist bekannt, in welcher Lokalität diese Gewürze verwendet werden? - Wo ist das Gewürz mit dem Namen "Tapiola" zu kaufen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Herborner Polizei unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Niedergirmes: in Kellerraum eingebrochen

Zwischen Donnerstag (31.07.2025) und Freitag (01.08.2025) drangen Unbekannte in das alte Pfarrhaus in der Kirchstraße ein. Sie brachen die Eingangstür zum Kellerbereich auf. Dort versuchten sie eine weitere Tür zu öffnen. Die Tür hielt jedoch stand, so dass die Diebe offenbar ohne Beute flüchteten. Der Schaden an den Türen wird mit 1.000 Euro beziffert. Zeugen, denen zwischen 17:00 Uhr und 06:50 Uhr verdächtigte Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

