Mittelhessen: STADT + KREIS GIESSEN Unfall auf der A5 - LKW-Anhänger kippt um + Zehn Autos in der Schützenstraße beschädigt

Reiskirchen: Unfall auf der A5 - LKW-Anhänger kippt um

Zu einem Verkehrsunfall auf der A5 in Höhe Reiskirchen kam es heute Morgen (04.08.2025) gegen 06:55 Uhr. Ein Sattelauflieger war zwischen den Anschlussstellen Reiskirchen und Fernwald in südliche Richtung unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Anhänger aufgeschaukelt, stürzte in der Folge auf die Seite und kam quer zur Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer des Lkws blieb unverletzt. Betriebsstoffe liefen aus. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Die Bergung des mit Bitumen Voranstrich beladenen Anhängers dauert derzeit noch an. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt ist noch voll gesperrt.

Gießen- Zehn Autos in der Schützenstraße beschädigt

Im Zeitraum, zwischen dem 28.07.2025, 16:00 Uhr und dem 30.07.2025, 06:30 Uhr, beschädigten Unbekannte insgesamt zehn Fahrzeuge in der Schützenstraße. Sie zerstachen die Reifen und zerkratzten Lack. Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

