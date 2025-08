Mittelhessen: WETTERAU: An Haustür gehebelt + Geld und Jägermeister erbeutet

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Karben-Klein-Karben: An Haustür gehebelt

Am Freitag (01.08.2025) machten sich Unbekannte an der Haustür eines Einfamilienhauses im Selzerbachweg zu schaffen. Vermutlich mit einem Schraubendreher versuchten die Diebe die Tür aufzubrechen. Diese hielt den Aufbruchsversuchen stand. Die Unbekannten flüchteten ohne in das Haus zu gelangen. Der Schaden an der Haustür beläuft sich auf 400 Euro. Zeugen denen zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Selzerbachwegs aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel unter der Telefonnummer 06101/54600 in Verbindung zu setzen.

Nidda-Harb: Geld und Jägermeister erbeutet

Auf Bargeld und Alkohol hatten es Diebe bei ihrem Einbruch in das Bürgerhaus in der Breslauer Straße abgesehen. Zwischen 02:30 Uhr und 10:30 Uhr schlugen sie am Sonntag (03.08.2025) eine Glasscheiben an der Hintereingangstür ein und gelangten in die dortige Gaststätte. Der Schaden wird mit 550 Euro beziffert. Hinweise zu den Dieben erbittet die Polizeistation Büdingen unter der Telefonnummer 06404/96480.

