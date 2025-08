Mittelhessen: Wetteraukreis: Fahrradcodierung am Polizeiposten in Bad Nauheim / telefonische Anmeldung erforderlich

Giessen (ots) - Wetzlar- Hermannstein: Brand in Grillhaus Gegen 00:15 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei in der vergangenen Nacht (06.08.2025) zu einem Brand in der Wetzlarer Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Kräfte stand die Gaststätte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr betrat das in Flammen stehende Haus und brachte eine Bewohnerin, die sich noch im Haus befand, in Sicherheit. Weitere Bewohner ...

mehr