Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Brand in Grillhaus

Giessen (ots)

Wetzlar- Hermannstein: Brand in Grillhaus

Gegen 00:15 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei in der vergangenen Nacht (06.08.2025) zu einem Brand in der Wetzlarer Straße alarmiert.

Beim Eintreffen der Kräfte stand die Gaststätte bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr betrat das in Flammen stehende Haus und brachte eine Bewohnerin, die sich noch im Haus befand, in Sicherheit. Weitere Bewohner hatten sich bereits aus dem Mehrfamilienhaus gerettet.

In der Folge des Brandes kam es zu einer Explosion wodurch das Erdgeschoss völlig ausbrannte. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte das Feuer.

Im Nahbereich des Brandortes wurde ein Mann mit starken Verbrennungen entdeckt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. In wieweit er mit dem Brand in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Schaden wird nach ersten Schätzungen mit 100.000 Euro beziffert.

Zur Brandursache können noch keine Auskünfte gegeben werden. Brandermittler werden heute ihre Arbeit aufnehmen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

