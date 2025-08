Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: in Einfamilienhaus eingebrochen

Giessen (ots)

Eschenburg-Eibelshausen: in Einfamilienhaus eingebrochen

In der vergangenen Nacht (06.08.2025), vor 05:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Erlenweg ein. Sie brachen die Terrassentür auf und gelangten in das Haus. Dort durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume. Ob die Diebe etwas stahlen, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Schaden an der Tür wird mit 2.000 Euro beziffert. Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Erlenwegs beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell