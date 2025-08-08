Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: Wetteraukreis: Radschrauben in Hirzenhain abmontiert
Giessen (ots)
Hirzenhain: Radschrauben abmontiert -
In der Höhenstraße machten sich Unbekannte an dem Rad eines roten Hondas zu schaffen. In der Zeit vom 05.08.2025, gegen 15.30 Uhr bis zum 06.08.2025, gegen 07.15 Uhr lösten die Täter von einem "CR-V" drei Schrauben eines Rades. Die Besitzerin bemerkte dies zum Glück rechtzeitig und verhinderte so Schlimmeres. Zeugen, die die Unbekannten beim Lösen der Schrauben beobachteten oder die sonst Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 bei der Polizeistation in Büdingen zu melden.
