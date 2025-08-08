Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Wetteraukreis: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 12-Jährigen

Giessen (ots)

--

Bad Nauheim: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 12-Jährigen

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Polizeipressestelle - vom 28.07.2025, 11.22 Uhr

Der Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Redaktionen werden gebeten das Foto des Vermissten aus den Online-Portalen zu löschen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell