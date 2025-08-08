Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: Wetteraukreis: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 12-Jährigen
Giessen (ots)
--
Bad Nauheim: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 12-Jährigen
Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Polizeipressestelle - vom 28.07.2025, 11.22 Uhr
Der Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen.
Die Redaktionen werden gebeten das Foto des Vermissten aus den Online-Portalen zu löschen.
Guido Rehr, Pressesprecher
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell