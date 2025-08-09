Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vorfahrt missachtet - 24-Jähriger leicht verletzt

Kirn (ots)

Am Samstag, den 09.08.2025, kam es gegen 12:40 Uhr auf der Kreuzung Bahnhofstraße/ Halmer Weg zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Der 24-jährige Fahrer eines Mercedes war auf der Bahnhofstraße aus Richtung Steinbruch kommend in Fahrtrichtung Innenstand unterwegs. Während dessen befuhr die 27-jährige Fahrerin eines Seat in entgegengesetzter Richtung die Bahnhofstraße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich in den "Halmer Weg" abzubiegen. Für beide Verkehrsteilnehmer zeigte die Lichtzeichenanlage zeitgleich Grün an. Hierbei missachtete die Abbiegende die Vorfahrt des Mercedes, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 24-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war vor Ort nicht notwendig.

Die Unfallverursacherin muss sich nun einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung stellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell