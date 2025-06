Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstag, 28. Juni 2025 kam es in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte auf dem Parkplatz des Aldi Marktes in der Römerstraße in Wittlich einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes GLA. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursachers geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Tel.: 06571-9260, in Verbindung zu setzen ------------------------------------------------------------

