POL-PDWIL: Nachtragsmeldung und FEHLERTEUFEL - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Dockweiler (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 27.06.2025, 13:00 Uhr und Samstag, 28.06.2025, 14:00 Uhr wurde ein in der Schulstraße in Dockweiler abgestellter PKW beschädigt. Vermutlich befuhr ein anderer Verkehrsteilnehmer in dem besagten Zeitraum mit seinem Fahrzeug die Straße und kollidierte hierbei mit dem am Fahrbahnrand abgestellten PKW. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne ...

