PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall auf der B41 bei Kirn Hellbergtunnel - Fahrzeug kippt auf die Fahrerseite

Kirn (ots)

Kirn, 08. August 2025 - Am Freitag gegen 11:37 Uhr befuhr eine 37-jährige Fahrzeugführerin die Bundesstraße 41 in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. Etwa 200 Meter vor dem Hellbergtunnel bei Kirn kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen.

In der Folge lenkte sie nach links, wodurch das Fahrzeug seitlich kippte und schließlich auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand kam. Am Pkw entstand ein Totalschaden, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Fahrtrichtung Bad Kreuznach gesperrt, was zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr, die Straßenmeisterei sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2025 – 17:34

    POL-PIKIR: Versuchter Kellereinbruch in Kirn - Polizei bittet um Hinweise!

    Kirn (ots) - Unbekannte Täter haben versucht, in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße in Kirn einzudringen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gelang es den bislang unbekannten Tätern jedoch nicht, die angegangenen Kellerabteile zu öffnen. Es wird davon ausgegangen, dass der Einbruchsversuch im Laufe des Wochenendes ...

    mehr
  • 02.08.2025 – 11:37

    POL-PIKIR: Kellereinbruch in Kirn - Zeugen gesucht!

    Kirn (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag werden in einem Mehrfamilienhaus in Kirn, Halmer Weg mehrere Kellerabteile gewaltsam aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter entwenden unter anderem ein schwarz-graues E-Bike der Marke Corratec. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können oder verdächtige Beobachtungen im genannten ...

    mehr
  • 31.07.2025 – 17:14

    POL-PIKIR: Vollbrand eines Transporters

    Simmertal (ots) - Völlig ausgebrannt ist ein Transporter am Donnerstagnachmittag in der Herrenstraße in Simmertal. Das Fahrzeug war in einer Hofeinfahrt geparkt und fing vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Der 60-jährige Fahrer, welcher sich in unmittelbarer Nähe befand, bemerkte den Brand und fuhr das Fahrzeug von der dortigen Hauswand wenige Meter auf die Fahrbahn in die dortige Sackgasse, um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren