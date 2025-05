Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher klauen Geld aus Vereinsheim

Eingeschlagene Scheiben an Schulen

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Montag in ein Verensheim eines Sportvereins an der Gustavstraße ein und entwendeten unter anderem Bargeld. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Randalierer zerschlugen Samstag, gegen 19.26 Uhr, die Fensterscheibe des Bergstadt-Gymnasiums an der Saarlandstraße. Zeugen hatten noch zwei Jugendliche flüchten sehen. Ähnliches passierte der Realschule an der Gustavstraße zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Hier gibt es bislang keine Zeugen. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

