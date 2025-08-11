Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Marburg-Biedenkopf: Einbrüche + Wichtiger Zeugen nach Flucht gesucht + Biker stürzt auf B3 + Radfahrer verletzt + Unfallflucht mit rotem Wagen +

Giessen (ots)

Marburg: Wohnungen in der Gisselberger und der Chemnitzer Straße durchwühlt -

Nachdem Unbekannte zum Ende der vergangenen Woche in zwei Wohnungen in Marburg eingebrochen waren, bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe. Im Zeitraum vom 07.08.2025 (Donnerstag), gegen 21.00 Uhr bis zum 08.08.2025 (Freitag), gegen 07.00 Uhr verschafften sich die Täter in der Gisselberger Straße Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Im 8. Obergeschoss hebelten sie eine Wohnungstür auf und erbeuteten eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld. Im Laufe des zurückliegenden Samstags (09.08.2025) erwischte es einen Wohnungsbesitzer in einem Mehrfamilienhaus in der Chemnitzer Straße. Zwischen 11.30 Uhr und 17.00 Uhr brachen die Diebe die Wohnungstür auf und ließen aus dieser ebenfalls Bargeld mitgehen.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt:

- Wer hat die Täter in der Gisselberger oder der Chemnitzer Straße beobachtet? - Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg: Diebe am Vereinsheim -

Das Clubheim der Marburger Kanuten rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Einbrecher. Sie suchten das zwischen den Tennisplätzen in den "Afföllerwiesen" und der Lahn gelegene Grundstück auf und hebelten an zwei Türen. Sie schafften es nicht diese gewaltsam zu öffnen. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird rund 500 Euro kosten. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen die dort zwischen Freitagabend, gegen 22.00 Uhr und Samstagmittag, gegen 13.00 Uhr in diesem Zusammenhang auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06421) 4060 bei der Polizei in Marburg zu melden.

Marburg: Büro durchwühlt -

In der Afföllerstraße schlugen Einbrecher an einem auf Autoteile spezialisiertem Geschäft zu. Im Zeitraum von Freitagabend, gegen 18.15 Uh bis Samstagmorgen, gegen 07.25 Uhr schlugen die Täter eine Scheibe zum Büro ein, kletterten hinein und durchwühlten Schränke und Kommoden. Ob die Diebe Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 500 Euro. Hinweise erbitten die Ermittler der Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 4060.

Breidenbach: Schmuck erbeutet -

Mit Schmuck von bisher noch nicht bekanntem Wert flüchteten Diebe aus einem Einfamilienhaus in der Danziger Straße. Die Täter griffen durch ein lediglich gekipptes Fenster, öffneten dieses und stiegen ins Haus ein. Auf der Suche nach Beute durchwühlten sie mehrere Räume. Zeugen, die die Einbrecher im Zeitraum vom 28.07.2025 (Montag) bis zum Donnerstag vergangener Woche (07.08.2025), gegen 04.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06461) 92950 bei der Polizeistation in Biedenkopf zu melden.

Lollar - B3: Biker stürzt und verletzte sich schwer -

Schwere Verletzungen trug ein 68-jähriger Motorradfahrer nach einem Sturz auf der Bundesstraße 3 bei Lollar davon. Der im Landkreis Darmstadt-Dieburg lebende Biker war am Sonntagnachmittag (10.08.2025), gegen 14.14 Uhr von Marburg in Richtung Gießen auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Auf bisher nicht bekannten Gründen geriet er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelleitplanke und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung. Letztlich transportierte der Rettungswagen den Verunglückten in eine Klinik. Die Bundesstraße Richtung Gießen war während der Rettungsmaßnahme voll gesperrt. Ein Abschleppunternehmen barg die Moto-Guzzi des 68-Jährigen. Die Schäden an der Maschine und der Leitplanke können noch nicht beziffert werden.

Marburg: Polizei sucht wichtigen Zeugen nach Unfallflucht -

Eine Unfallflucht gestern Abend (10.08.2025) in der Neuen Kasseler Straße beschäftigt derzeit die Marburger Polizei. Der Benutzer einer grauen Mercedes B-Klasse hatte seinen Wagen zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 12c geparkt. Als er zu dem Wagen zurückkehrte, entdeckte er einen handgeschriebenen Zettel an der Windschutzscheibe. Auf diesem hatte ein Zeuge ein Kennzeichen und eine Personenbeschreibung notiert und den Hinweis gegeben, dass die Person mit dem Fahrzeug beim Ausparken gegen den geparkten Benz gestoßen und fortgefahren sei. An der B-Klasse blieb dadurch ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro an der vorderen Stoßstange zurück. Ermittlungen der Polizei führten über das Kennzeichen zu einer möglichen Unfallfahrerin und deren Fahrzeug - ein weißer Opel Adam. Die junge Frau räumte ein zur Unfallzeit dort geparkt zu haben, hatte aber von einer Kollision nichts mitbekommen. Zudem fanden sich an dem weißen Opel Adam keine korrespondierenden Unfallschäden. Da auf dem Hinweiszettel keine Kontaktdaten notiert sind, sucht die Polizei den Urheber als wichtigen Zeugen und bittet ihn sich unter Tel.: (06421) 4060 beim Unfallfluchtermittler der Marburger Polizei zu melden.

Neustadt: Sicherheitsabstand unterschritten - Radfahrer stürzt -

Der Unfallfluchtermittler der Stadtallendorfer Polizei bittet bei der Ermittlung eines Unfallbeteiligten um Mithilfe. Am Freitagabend (08.08.2025), gegen 18.40 Uhr war ein 25-jähriger Radfahrer auf der Hindenburgstraße in Richtung Querallee unterwegs. Kurz vor der Ampel der Queralle überholte ein weißer Kastenwagen den Biker, ohne den erforderlichen Seitenabstand einzuhalten. Der in Stadtallendorf lebende Radfahrer erschrak, touchierte die Bordsteinkante und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich Prellungen zu, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Der Fahrer im weißen Kastenwagen, ähnlich einem Sprinter, setzte die Fahrt auf der Hindenburgstraße fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ein Kontakt zwischen dem Transporter und dem Radfahrer fand nicht statt. Zeugen, die die Situation beobachteten oder weitere Angaben zum flüchtigen weißen Kastenwagen oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06428) 93050 bei der Polizeistation in Stadtallendorf zu melden.

Marburg: Unfallfahrer lässt roten Lack zurück -

Zwei beschädigte Pkw mit Schäden in Höhe von rund 1.500 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer auf einem Parkplatz in der Sudetenstraße zurück. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Gesuchte mit seinem Wagen auf dem in Höhe der Hausnummer 4 gelegenen Parkplatz rangierte bzw. ein- oder ausparkte. Hierbei touchierte er einen grauen VW Sharan sowie einen VW Golf. An beiden Fahrzeugen blieb roter Lack des Unfallwagens zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen roten Wagen nehmen die Ermittler der Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 4060 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell