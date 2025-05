Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach/Zotzenbach: Anzeigetafel beschmiert

Polizei sucht Zeugen

Rimbach/Zotzenbach (ots)

Ins Visier Krimineller geriet am Montagabend (26.5.) ein Sportplatz in der Straße "Steinbühl". Zwischen 17.45 und 19.45 Uhr hatten die bislang unbekannten Täter dort die Anzeigetafel eines Vereins mit Farbe beschmiert. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, denen am Sportplatz oder der nahen Umgebung etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich der Polizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-555 zu melden.

