Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizei sucht Einbrecher

Wer kann Hinweise geben?

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein dreister Krimineller hatte am Montagmittag (26.5.) erst einen Diebstahl begangen und sich im Nachhinein als arbeitssuchend ausgegeben. Auf bislang unbekannte Weise war der Täter gegen 15.10 Uhr in ein Haus in der Friedrichstraße eingedrungen und hatte dort Bargeld entwendet. Als er das Grundstück wieder verlassen wollte, bemerkte ihn der Bewohner und sprach ihn an. Daraufhin gab der unbekannte Täter an, nach Arbeit zu suchen. Im Anschluss fuhr er mit einem weißen Fahrrad davon.

Der Täter war etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und sprach akzentfreies Deutsch.

Zeugen, denen die Person oder das Fahrrad aufgefallen sind, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/175-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell