Erbach (ots) - Am Sonntag, den 25.05.2025 gg. 10:00 Uhr, ereignete sich ein Unfall in der Illigstraße in Erbach, unmittelbar angrenzend an die Neckarstraße. Ein grauer PKW mit dessen Fahrerin verunfallte an der Örtlichkeit in einem Holzzaun neben der Fahrbahn. Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Angaben zum Sachverhaltshergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Im ...

