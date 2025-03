Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: 39-Jähriger bedroht Frau mit Schreckschusswaffe

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, bedrohte ein 39 Jahre alter Mann am Freitag (28.02.2025) gegen 19.50 Uhr in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen völlig unvermittelt eine 36-Jährige.

Der Mann zielte mit einer Schreckschusswaffe in Richtung des Kopfes und Oberkörpers der 36-Jährigen. Anschließend steckte er die Waffe in seinen Hosenbund und betrat einen nahegelegenen Lebensmitteldiscounter. Die Frau alarmierte zwischenzeitlich die Polizei, die den 39-Jährigen kurz darauf beim Verlassen des Geschäfts vorläufig festnehmen konnte.

Aufgrund seines Zustands wurde der zudem unter Alkoholeinfluss stehende Mann anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

