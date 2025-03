Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht im Lärchenweg

Ludwigsburg (ots)

Innerhalb nur weniger Minuten ereignete sich am Sonntag (02.03.2025) im Lärchenweg in Vaihingen an der Enz eine Unfallflucht, die einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro zur Folge hatte. Vermutlich wollte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwischen 19.00 Uhr und 19.10 Uhr aus einer Parklücke herausfahren, wobei er gegen einen dahinter abgestellten Range Rover stieß und dessen Front beschädigte. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Vor dem Unfall soll ein weißer Transporter mit orangefarbener Aufschrift vor dem Range Rover gestanden haben. Ob dieser jedoch in den Unfall involviert war, steht derzeit nicht fest. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Vaihingen an der Enz zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell