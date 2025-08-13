Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Pressemeldungen aus dem Landkreis Gießen: Unfallfluchten in Laubach und Gießen+Goldkette in Gießen geraubt

Giessen (ots)

Laubach: Parkplatzrempler

Auf dem Rewe-Parkplatz in der Philipp-Reis-Straße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten roten VW (ID.3). Das Fahrzeug stand dort am Freitag (08. August) zwischen 18.00 und 18.30 Uhr. Hinweise zum Verursacher des Heckschadens in unbekannter Höhe nehmen die Beamten der Polizeistation Grünberg unter 06401/ 9143-0 entgegen.

Gießen: Unfallflucht in der Gottlieb-Daimler-Straße

Trotz Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro an einem geparkten BMW fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall auf dem Kaufland-Parkplatz in der Gottlieb-Daimler-Straße einfach weiter. Der blaue 5 er stand dort am Samstag (09. August) zwischen 16.00 und 16.45 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des Frostschadens geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Goldkette geraubt

Nach einem Raub in der Marktlaubenstraße sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen lauerten am Dienstag (12. August) gegen 20.10 Uhr zwei unbekannte Männer einem 37-jährigen Mann aus Gießen auf. Nachdem ein Täter versuchte die Goldkette vom Hals des Gießeners erfolglos an sich zu reißen, lief er in Richtung Lindenplatz davon. Sein Komplize konnte letztendlich die Kette, die in der Folge gerissen und mittlerweile in der Hand des Opfers war, stehlen und flüchtete in Richtung Sonnenstraße.

Einer war etwa 1,75 Meter groß, vermutlich minderjährig und schlank. Seine dunklen Haare waren wuschelig. Er trug ein weißes T-Shirt. Laut Zeugen hatte er ein nordafrikanisches Erscheinungsbild.

Sein Komplize war zirka 1,65 bis 1,70 Meter groß, hatte einen helleren Hautteint und ein europäisches Erscheinungsbild. Er trug kurze schwarze Haare und eine Fliegerbrille mit silberfarbenem Rahmen. Er war ebenfalls mit einem weißen T-Shirt bekleidet und einer dunklen Hose.

Wer hat den Vorfall beobachtet?

Wer hat die Tatverdächtigen auf ihrer Flucht in Richtung Lindenplatz bzw. Sonnenstraße oder danach gesehen?

Hinweise erbitten die Beamten der Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Sabine Richter, Pressesprecherin

