Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sach- und Beuteschaden verursacht

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen drangen gewaltsam in Räumlichkeiten eines Schwimmbades in Berka/Werra ein und entwendeten von dort zwei Telefone in noch unbekanntem Wert. Zudem verursachten der oder die Täter einen Sachschaden in geschätzter Höhe von 1.500 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0178258/2025) entgegen. (jd)

