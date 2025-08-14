Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Wetteraukreis: Quartett nach Diebstahl festgenommen

Giessen (ots)

--

Friedberg - Dorheim: Diebe im Recyclinghof / Quartett festgenommen -

Die Polizei in Friedberg ermittelt aktuell gegen zwei Männer und zwei Frauen, die im Verdacht stehen, in den Recyclinghofs eingebrochen zu sein.

Gegen 20.10 Uhr hatte eine Zeugin beobachtet, dass sich mehrere Personen auf dem Gelände aufhielten, obwohl der Recyclinghof bereits geschlossen hatte. Streifen der Friedberger Polizei machten sich auf den Weg. Bis zu ihrem Eintreffen waren die Unbekannten bereits wieder verschwunden. Sie hatten den Zaun durchtrennt, um auf das Gelände zu gelangen, anschließend den Container für Elektroschrott geöffnet und nach Beute gesucht.

Eine Streife kontrollierte in der angrenzenden Feldgemarkung einen Pkw und vier Personen. Bei der Durchsuchung der beiden 43 und 44 Jahre alten Männer und der zwei Frauen im Alter von 38 und 40 Jahren sowie mehrerer Taschen entdeckten die Ordnungshüter verschiedenste Elektronikteile, die sie mutmaßlich aus dem Container hatten mitgehen lassen.

Das Quartett musste mit auf die Dienststelle. Nach den Identitätsfeststellungen und den erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden die in Butzbach lebenden Tatverdächtigen wieder entlassen. Derzeit prüfen die Ermittler der Friedberger Polizei, ob sie für weitere Diebstähle verantwortlich sind. Auf alle vier kommen nun Strafverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls sowie Hausfriedensbruchs zu.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell