HZA-F: Gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in der Taxi-und Mietwagenbranche- Frankfurter Finanzkontrolle Schwarzarbeit nimmt Taxis unter die Lupe

Frankfurt am Main- Am 13. Mai führte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamtes Frankfurt am Main verdachtsunabhängige Prüfungen im Taxi- und Mietwagengewerbe durch.

35 Zöllnerinnen und Zöllner der Frankfurter FKS waren rund um den Flughafen sowie im Frankfurter Stadtgebiet im Einsatz, um die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, den unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen sowie die illegale Beschäftigung von Ausländern zu kontrollieren. Insgesamt wurden die Arbeitsverhältnisse von 92 Personen in 85 Firmen überprüft. Im Personenbeförderungsgewerbe steht insbesondere die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns im Fokus. Dieser beträgt aktuell im Taxigewerbe 12,82 Euro brutto pro Stunde.

Christine Straß, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main: "Letztlich profitieren alle von den Kontrollen des Zolls. Denn wir bekämpfen hier auch den möglichen Verlust von Arbeitsplätzen sowie Altersarmut im Hinblick auf Rentenausfälle."

Bereits am Kontrolltag ergaben sich in 15 Fällen Anhaltspunkte für ein Unterschreiten des Mindestlohns, in 30 Fällen der Verdacht auf Beitragsvorenthaltung sowie in 16 Fällen Anhaltspunkte für Leistungsbetrug. Darüber hinaus wurden zwei Arbeitnehmer ohne gülti-gen Aufenthaltstitel festgestellt, der sie zur Arbeitsaufnahme berechtigt hätte. Die Ermittlungen der FKS dauern an.

Zusatzinformation:

Mit ihren kontinuierlichen Prüfungen sorgt die FKS des Zolls dafür, dass es nicht zu höheren Ausfällen von Sozialversicherungs- und Steuerbeiträgen, einer stärkeren Wettbewerbsverzerrung zu Ungunsten der Unternehmen, die sich an die gesetzlichen Vorgaben halten, oder auch einer mangelhaften Absicherung bei Krankheit, Arbeitslosigkeit oder für das Alter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommt.

