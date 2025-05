Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Zoll am Frankfurter Flughafen verhindert Steuerschaden in Höhe von 60.000 EURO im Reiseverkehr- Luxusuhr aus USA nicht angemeldet

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Am 29. April kontrollierte der Zoll am Frankfurter Flughafen das Gepäck von Reisenden eines Fluges aus Casablanca/Marokko im grünen Ausgang für anmeldefreie Waren. Bei einem Reisenden mit Wohnsitz in Frankreich stellten die Zollbeamten unter anderem eine hochwertige Uhr fest, die er am Handgelenk trug. Im weiteren Verlauf der Kontrolle zeigte sich, dass diese Uhr kürzlich in Miami gekauft wurde. Die Luxusuhr hatte einen Wert von über 300.000 Euro, der Steuerschaden hätte ca. 60.000 Euro betragen.

Gegen den 36-Jährigen wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet, und die Uhr als Beweismittel sichergestellt.

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell