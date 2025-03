Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: 150 Kilogramm Cannabis durch Frankfurter Flughafenzoll beschlagnahmt - drei Rauschgiftspürhunde erschnüffeln Rauschgift in sechs Koffern

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Am 17. Februar beschlagnahmte der Zoll am Frankfurter Flughafen insgesamt 150 Kilogramm Cannabiskraut in sechs Reisekoffern aus Thailand. Bei der Kofferabsuche zeigten drei Rauschgiftspürhunde nacheinander insgesamt sechs Koffer an, in dem sie davor verharrten. Bei der anschließenden Röntgenkontrolle erkannten die Beamten einzelne in Folie gewickelte Päckchen. Ein daran durchgeführter Rauschgiftschnelltes reagierte positiv auf Cannabis. Insgesamt befanden sich in den Koffern, welche zu drei verschiedenen Personen gehörten, 150 Kilogramm des Rauschgiftes.

Der geschätzte Straßenverkaufswert beträgt 1,5 Millionen Euro.

"Drei Hundenasen haben hier perfekt funktioniert. Bei zwei von den dreien handelt es sich um sehr erfahrene Hunde. Aber für eine Hündin war es der erste Fund nach ihrer Ausbildung", so Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main.

Das Hauptzollamt Frankfurt am Main ist zertifizierter Arbeitgeber nach dem audit "be-rufundfamilie". Wir bieten Ausbildungsplätze an. Näheres unter www.zoll.de - Beruf und Karriere.

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell