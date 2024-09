Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit verletzter Rollerfahrerin

Wadern-Nunkirchen (ots)

Am gestrigen Tag, 03.09.2024, gegen 16:56 Uhr, ereignete sich in Wadern-Nunkirchen, in der Straße Im Waldring, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dabei befuhr eine weibliche Jugendliche, 16 Jahre, aus dem Landkreis Merzig-Wadern mit einem Roller die o.g. Straße, geriet auf die linke Fahrspur und kollidierte in der Folge mit einem abbiegenden Pkw. Dabei kam die Rollerfahrerin zu Fall und erlitt eine offene Unterschenkelfraktur. In der Folge musste sie mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Rollerfahrerin war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem war der Roller nicht zugelassen und nicht versichert. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell