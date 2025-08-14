Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gießen: Zeugen nach Raub gesucht

Giessen (ots)

Polizeikräfte wurden am Montagabend (11.08.2025) gegen 22:30 Uhr zum Gießener Kirchenplatz gerufen, da es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam. Nach aktuellem Stand griff eine Personengruppe von fünf Männern einen 29-Jährigen mit Pfefferspray an. Im weiteren Verlauf schlugen und traten die unbekannten Männer das Opfer und nahmen Bargeld, ein Handy und eine geringe Menge Betäubungsmittel, das der 29-Jährige mit sich führte, an sich. Die Täter flüchteten fußläufig in Richtung Lindenplatz. Die leichten Verletzungen des 29-Jährigen wurden vor Ort durch Rettungskräfte behandelt.

Eine 19-jährige Frau aus der Gießener Umgebung zeigte bei einer am Kirchenplatz eingesetzten Polizeistreife an, dass ein unbekannter Mann sie geschlagen und getreten hat. Anschließend riss er ihr das Handy aus der Hand und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter wird als männlich mit schwarzen Haaren beschrieben, bekleidet mit einer kurzen Hose und einem rot/blauen T-Shirt. Die Tat ereignete sich ebenfalls am Montagabend gegen 22:20 Uhr im Bereich Kirchenplatz und Lindenplatz in Gießen.

Zum derzeitigen Stand ist unklar, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Sachverhalten gibt.

In beiden Fällen sind die genauen Tatumstände Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt:

- Wer hat am Montagabend entsprechende Wahrnehmungen gemacht? - Wer hat verdächtige Personen/Personengruppen/Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen entgegen, Telefonnummer: 0641/7006-6555.

