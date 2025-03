Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Auffahrunfall im Bereich der Horstbrücke

Landau (ots)

Am 12.03.2025 befuhr gegen 14:30 Uhr eine 62-jährige VW-Fahrerin die Hainbachstraße in Landau in Richtung Hauptbahnhof. An der Kreuzung zur Horstbrücke musste sie aufgrund der roten Lichtzeichenanlage bremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 38-jähriger Citroën-Fahrer zu spät und fuhr auf die VW-Fahrerin auf. Bilanz des Unfalls: Kopf - und Nackenschmerzen bei der 62-Jährigen, 8000 Euro Sachschaden und ein nicht mehr fahrbereiter PKW Citroën, welcher abgeschleppt werden musste. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

