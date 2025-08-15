Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIESSEN: Scheunenbrand + Gartenhütte brennt ab + dunkler Kleinwagen nach Unfall gesucht

Giessen (ots)

Niddatal- Ilbenstadt: Scheunenbrand

Gestern Nachmittag (14.08.2025), gegen 15:05 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Gebäudebrand in der Hanauer Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune bereits in Vollbrand. Sie brachten das Feuer unter Kontrolle, konnten ein Übergreifen auf angrenzende Nachbargebäude verhindern und den Brand löschen. Der Schaden wird derzeit mit 100.000 Euro beziffert. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Brandermittler der Polizei haben heute ihre Arbeit aufgenommen.

Staufenberg: Gartenhütte brennt ab

Gegen 12:20 Uhr entdeckte ein Hausbesitzer am Dienstag (12.08.2025) seine in Brand stehende Gartenhütte in der Mainzlarer Straße. Sofort alarmierte er die Feuerwehr, die ausrückte. Das Feuer konnte gelöscht werden, die Gartenhütte brannte komplett nieder. Wie das Feuer entstanden ist, ist derzeit noch unbekannt. Die Kriminalpolizei bittet deshalb um Zeugenhinweis: Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Gartenhüttenbrand stehen könnten? Haben Zeugen beobachtet, wie sich verdächtige Personen in der Mainzlarer Straße aufhielten? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Laubach: dunkler Kleinwagen nach Unfall gesucht

Am gestrigen Nachmittag (14.08.2025) fuhr eine 20-Jährige mit ihrem VW auf der L3173 aus Richtung Laubach kommend in Richtung Lauter. In einer Kurve kam ihr, gegen 15:40 Uhr, ein dunkler Kleinwagen mit hoher Geschwindigkeit auf ihrer Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Polo-Fahrerin nach links auf die Gegenfahrbahn aus und geriet in den Straßengraben. Ihr schwarzer VW wurde beschädigt. Die Reparatur wird rund 2.500 Euro kosten. Der Unfallfahrer fuhr in seinem dunklen Kleinwagen davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Wer kann Hinweise zum Unfallfahrer oder seinem Kleinwagen geben? Wem ist der dunkle Pkw im Bereich Laubach oder Lauter mit hoher Geschwindigkeit aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/ 9143-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

