Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Taschendiebstahl - Zeuge verhindert Diebstahl

Kirchlengern (ots)

(jd) Ein Mann aus Kirchlengern wurde am Mittwochnachmittag (4.6.) in der Straße Im Mühlenkamp von einem ihm unbekannten Mann angesprochen. Dieser stieg aus einem schwarzen Pkw, in dem sich zwei weitere Männer befanden. Der Unbekannte zeigte dem Kirchlengeraner etwas auf seinem Smartphone, als plötzlich ein Zeuge auf sich aufmerksam machte. Dieser hatte aus einem Wohnhaus heraus gesehen, dass der Unbekannte versuchte, die Geldbörse des Mannes zu entwenden. Gestört von dem aufmerksamen Zeugen, stieg der unbekannte, etwa 180cm große Mann wieder in das Auto und entfernte sich in Richtung Elsestraße von der Örtlichkeit. Er trug eine schwarze Cappy, schwarze Jeans und eine blaue Jacke. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

