Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich - Drei Fahrzeuge beschädigt

Vlotho (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall auf der Neuen Landstraße wurde am Mittwoch (4.6.) ein 27-jähriger Löhner verletzt. Der Mann fuhr gegen 16.10 Uhr mit seinem Audi in Richtung Herforder Straße. Zeitgleich fuhr ein 36-jähriger Herforder mit seinem Mercedes auf der Salzuflener Straße in Richtung Neue Landstraße. Als er auf die Neue Landstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Löhner. Durch die starke Wucht des Aufpralls wurden Fahrzeugteile gegen den Mercedes eines 24-jährigen Mannes aus Bad Salzuflen geschleudert, der auf der Neuen Landstraße in Richtung Wehrendorfer Straße unterwegs war. Da der Löhner bei dem Unfall verletzt wurde, wurde er mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt jeweils im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell