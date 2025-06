Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Herforder fährt unter Alkoholeinfluss

Herford (ots)

(jd) Eine 35-jährige Frau aus Hüllhorst parkte ihren BMW am Montagvormittag (2.6.) an der Hochstraße. Als die Frau gegen 13.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie massive Beschädigungen fest. An ihrer Windschutzscheibe fand sie einen Zettel vor, auf dem der Verursacher seine Kontaktdaten hinterlassen hatte. Über die angegebene Telefonnummer kontaktierten die hinzugerufenen Polizeibeamten den Mann und trafen ihn im weiteren Verlauf an seiner Wohnanschrift in Herford an. Sodann schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Der 61-Jährige wurde zur Herforder Wache gebracht, wo ein Atemalkoholtest deutlich positiv ausfiel. Es wurden Blutproben entnommen und die Beamten stellten den Führerschein sicher, gleichzeitig untersagten sie das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge. Der Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro.

