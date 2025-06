Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Jugendliche entwenden Geld aus Kasse - Tatverdächtige leisten Widerstand

Herford (ots)

(jd) Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford am Montag (2.6.), gegen 22.40 Uhr einen Busfahrer am Alten Markt, der auf sich aufmerksam machte. Gegenüber den Beamten gab er an, dass drei bis dahin Unbekannte wenige Momente zuvor Bargeld aus der Kasse des Busses genommen haben. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung trafen die Beamten im Innenstadtbereich zwei der beschriebenen Personen an, bei denen es sich um 17 Jahre alte Herforder handelt. Als sich eine 22-jährige Herforderin im Zuge der Sachverhaltsaufnahme als Zeugin des Diebstahls zu erkennen gab, versuchte einer der beiden 17-Jährigen, die Frau gewaltsam anzugehen. Daran wurde er von den Polizeibeamten gehindert, der sodann verbalen und körperlichen Widerstand leistete und einen Beamten leicht verletzte. Beide Männer wurden dann zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Herforder Gewahrsam zugeführt. Die Fahndung nach der dritten männlichen Person, die etwa 165 bis 175cm groß ist und dunkle kurze Haare hat, verlief negativ. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

