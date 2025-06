Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bandendiebstahl - Unbekannte entwenden Bargeld

Bünde (ots)

(jd) Eine 83-jährige Frau aus Bünde hob am Dienstag (3.6.) gegen 13.55 Uhr Geld an einem Automaten ihrer Hausbank in der Bahnhofstraße ab. Währenddessen bemerkte sie einen ihr unbekannten Mann, der sie beobachtete. Nachdem sie dann mit ihrem Rollator in Richtung Bahnhof ging, wurde die Frau von zwei etwa acht bis zehn Jahre alten Mädchen angesprochen. Wenig später kam eine Frau hinzu und legte ihre Jacke über den Rollator und verwickelte die Bünderin in ein Gespräch. Dann entfernten sich die drei Personen in unbekannte Richtung. Die Bünderin stellte jedoch fest, dass ihre Geldbörse, die sich in einer Handtasche am Rollator befand, entwendet worden war und erstattete Anzeige. Neben persönlichen Ausweisdokumenten und Geldkarten fehlte eine dreistellige Summe Bargeld. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 mit der Polizei Herford in Verbindung zu setzen.

