LPI-J: Verkehrskontrolle
Weimar (ots)
Am Samstag, den 06.09.2025, führte die PI Weimar in der Zeit von 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr stationäre Verkehrskontrollen durch. Unter Hinzuziehung von Kräften der Bereitschaftspolizei wurde zeitweise an drei Kontrollstellen entlang der B7 und B 85 kontrolliert. Bei den allgemeinen Verkehrskontrollen fand neben der Überprüfung des vorschriftsmäßigen Fahrzeugzustandes, auch ein Fahrtüchtigkeitscheck der Fahrer statt. Bei rund 100 angehaltenen Fahrzeugen wurden folgende Verstöße geahndet: 1x Fahren unter Einfluss berauschender Mittel 1x Trunkenheit im Verkehr 2x Verstoß Pflichtversicherungsgesetz 1x Verstoß Waffengesetz
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell