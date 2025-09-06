PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrolle

Weimar (ots)

Am Samstag, den 06.09.2025, führte die PI Weimar in der Zeit von 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr stationäre Verkehrskontrollen durch. Unter Hinzuziehung von Kräften der Bereitschaftspolizei wurde zeitweise an drei Kontrollstellen entlang der B7 und B 85 kontrolliert. Bei den allgemeinen Verkehrskontrollen fand neben der Überprüfung des vorschriftsmäßigen Fahrzeugzustandes, auch ein Fahrtüchtigkeitscheck der Fahrer statt. Bei rund 100 angehaltenen Fahrzeugen wurden folgende Verstöße geahndet: 1x Fahren unter Einfluss berauschender Mittel 1x Trunkenheit im Verkehr 2x Verstoß Pflichtversicherungsgesetz 1x Verstoß Waffengesetz

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 21:02

    LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung

    Jena (ots) - Suche eingestellt: Der vermisste 15-jährige Muhammed Ö. ist wohlbehalten aufgefunden worden. Bezüglich des vermissten 15-jährigen Jugendlichen wird die Öffentlichkeitsfahndung vom 03.09.2025 hiermit zurückgenommen. Die Jenaer Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe sowie den eingegangenen Hinweisen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Inspektionsdienst Jena Telefon: 03641 811123 E-Mail: ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 13:20

    LPI-J: Unfallflucht

    Niederroßla (ots) - Am 31.08.2025 um 09:35 Uhr kam es auf der Buttstädter Straße in Niederroßla zu einem Verkehrsunfall. An der Kreuzung zur Arno-Müller-Straße ist ein schwarzer Pickup rückwärts aus der Seitentraße herausgefahren und hat dabei einen vorbeifahrenden weißen Ford Kuga angefahren. Der Pickup-Fahrer (SHK-Kennzeichen) ist ohne zu halten Richtung Wersdorf davongefahren. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugen werden gebeten sich bei der ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 13:15

    LPI-J: Unfall mit Paketdienst

    Escherode (ots) - Richtig Pech hatte gestern ein Paketdienstfahrer in Escherode. Als dieser am Fahrbahnrand anhielt, um ein Paket auszuliefern und seine Fahrertür öffnete, fuhr genau in diesem Augenblick ein PKW an ihm vorbei. Der PKW-Fahrer konnte den Zusammenstoß leider nicht verhindern und fuhr gegen die Autotür. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit, da sich die Fahrertür nicht mehr schließen ließ. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren