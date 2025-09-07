PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots)

Der Fahrer eines Kleintransporters Fiat (27 Jahre) befuhr am Freitag gegen 17:35 Uhr in Mellingen die Aralallee und beabsichtigte, die B87 zu queren, um auf die BAB4 in Fahrtrichtung Frankfurt aufzufahren. Beim Überqueren der B87 übersah er aus Unachtsamkeit einen von rechts heranfahrenden, vorfahrtsberechtigten 17-Jährigen auf seiner Simson. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung stieß der Kradfahrer gegen die rechte Fahrzeugseite des Transporters. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Der Kradfahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

