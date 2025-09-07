LPI-J: Vorfahrt missachtet

Jena (ots) - Am Samstagabend, gegen 20 Uhr kam es bei einem Supermarkt in Jena/ Winzerla zum Diebstahl eines Pedelec. Der 72jährige Geschädigte hatte sein Pedelec, ohne es mit einem Schloss zu sichern, vor dem Supermarkt abgestellt und war im Markt einkaufen. Seine 66jährige Ehefrau wartete währenddessen neben dem ungesicherten Fahrrad auf ihren Mann. Der unbekannte Täter kam aus dem Supermarkt und nutzte eine günstige Gelegenheit um das Pedelec zu entwenden. Er fuhr ...

