POL-OS: Melle: Porsche flüchtet mit hoher Geschwindigkeit vor Polizeikontrolle - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montagabend, gegen 22.30 Uhr, kam es in Melle zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem weißen Porsche 911 und der Polizei. Das Fahrzeug war Beamten zuvor in der Straße Engelgarten aufgefallen. Die Polizisten gaben dem Autofahrer Anhaltezeichen - statt zu reagieren, beschleunigte der Fahrer jedoch stark und flüchtete weiter in westlicher Richtung auf der Straße Engelgarten. Die Polizei nahm mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf. Über die Riemsloher Straße fuhr der Porsche in Richtung der Anschlussstelle Melle-Ost zur A30. Bereits in diesem Bereich beschleunigte der Wagen auf über 100 km/h. Am Kreisverkehr Riemsloher Straße/Justus-Möser-Straße/Auffahrt A30 Richtung Hannover musste der Porsche zunächst abbremsen, da andere Fahrzeuge die Weiterfahrt blockierten. Der Fahrer umfuhr die Situation, indem er über den Gehweg und anschließend über eine Verkehrsinsel fuhr, um schließlich auf die Autobahn in Richtung Hannover aufzufahren.

Auf der Autobahn beschleunigte der Porsche auf über 230 km/h. Dabei nötigte der Fahrer andere Verkehrsteilnehmer durch mehrmalige aggressive Betätigung der Lichthupe, die Fahrspur zu wechseln. Zudem wurden mehrere starke Bremsmanöver mit eingeschaltetem Notbremssignal wahrgenommen.

Vor der Anschlussstelle Bruchmühlen verloren die Beamten den Sichtkontakt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit weiteren Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die Polizei Melle bittet nun Zeugen und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Porsche gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 05422/92260 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

