Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Versuchter Einbruchdiebstahl - drei Tatverdächtige festgenommen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl auf dem Gelände eines Strom- und Gasverteilnetzbetreibers in der Robert-Bosch-Straße. Gegen 01.10 Uhr beobachtete ein Zeuge mehrere Personen auf dem Firmengelände und wählte den Notruf. Die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin fußläufig in ein angrenzendes Maisfeld mit kleinem Waldstück. Einsatzkräfte nahmen unmittelbar Stimmen aus dem Feld wahr. Das Areal wurde durch hinzugerufene Polizeikräfte umstellt und mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers durchsucht. Personen konnten zunächst nicht festgestellt werden.

Bei einer anschließenden Kontrolle des Geländes wurde festgestellt, dass im Außenbereich Kupferkabel bereits abgetrennt und zum Abtransport bereitgelegt worden waren. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung entdeckten die Einsatzkräfte wenig später einen in Tatortnähe abgestellten Transporter. Das Fahrzeug war unverschlossen, zudem waren entwendete Kennzeichen angebracht. Kurz vor dem Eintreffen eines Abschleppdienstes wurde ein Mann in Fahrzeugnähe festgestellt. Dieser flüchtete erneut. Durch eine Umstellung des Bereichs sowie eine weitere Absuche mit Unterstützung aus der Luft konnten schließlich drei Tatverdächtige festgenommen werden. Zwei von Ihnen versteckten sich unter einer Plane in einem Anhänger, einer suchte Schutz in einer Mülltonne. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die Männer noch am Wochenende dem Amtsgericht Osnabrück vorgeführt. Zwei Tatverdächtige befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft, ein 17-Jähriger erhielt eine Meldeauflage. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell