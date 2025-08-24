Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall geflohen - Polizei leitete knapp ein halbes Dutzend Ermittlungsverfahren ein

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 16.00 Uhr an der Kreuzung Vördener Straße/Heywinkelstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer. Eine 61-Jährige wollte von der Heywinkelstraße nach links auf die Vördener Straße abbiegen und übersah dabei den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer in die Windschutzscheibe des PKW einschlug.

Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass der Motorradfahrer möglicherweise mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Noch bevor der Notruf abgesetzt wurde, entfernte sich der Motorradfahrer zu Fuß von der Unfallstelle. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Das Motorrad war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Erste Ermittlungen ergaben, dass das angebrachte Kennzeichen auf ein anderes Fahrzeug zugelassen ist und das verunfallte Motorrad außer Betrieb gesetzt war. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der flüchtige Fahrer verletzt war, leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Hierbei kamen mehrere Streifenwagen, Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie eine Drohne zum Einsatz.

Im Rahmen paralleler Ermittlungen konnten Hinweise auf den Unfallbeteiligten erlangt werden. Der 24-Jährige wurde wenig später an seiner Wohnanschrift in Bramsche angetroffen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten versuchte er, über den Balkon zu flüchten. Der Mann wies Verletzungen auf, mutmaßlich getragene Oberbekleidung wurde sichergestellt. Ein Drogen-Vortest reagierte positiv auf THC, eine Blutprobe wurde entnommen. Zudem ist der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das beteiligte Motorrad wurde beschlagnahmt. Die Polizei leitete insgesamt knapp ein halbes Dutzend Ermittlungsverfahren ein.

